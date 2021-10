Jens van den Dool doet stap terug: “Angst op de fiets en coronasituatie grootste oorzaken”

Jens van den Dool vertrekt na vijf seizoenen bij Metec-Solarwatt. De 22-jarige Hoogbloklander vertelt op sociale media dat hij begin dit jaar overwoog om per direct te stoppen met wielrennen door het verlies van strijdlust en plezier, maar dat hij toch nog de moed vond om het seizoen bij de ploeg van Michel Megens op een waardige manier af te sluiten.

“Toegenomen angst in een peloton tijdens hectische en nerveuze wedstrijden en de onzekere coronasituatie zijn de grootste oorzaken waardoor ik mijn plezier en strijdlust ben kwijtgeraakt om nog verder te willen gaan”, aldus Van den Dool. Enkele grote valpartijen in 2020, waaronder die van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen, hebben een bijdrage geleverd aan het angstige gevoel bij Van den Dool op de fiets.

Of we de Nederlander de komende jaren nog aan het werk zullen zien in wegwedstrijden, weet hij nog niet. Wel is zeker dat Van den Dool actief blijft in de wielersport op de mountainbike. Na deelname aan de Dolomiti Superbike en Bart Brentjens Challenge werd zijn liefde voor deze discipline aangewakkerd. In de laatste wedstrijd eindigde hij zelfs als zevende. “Een ontzettend gave en leuke discipline. Ook het trainen, mezelf verbeteren en het nastreven van bepaalde sportieve doelen vind ik nog hartstikke leuk.”

De beste prestaties van Van den Dool in het tenue van Metec waren onder meer een vierde plaats op het NK voor beloften op de VAM-berg, een tweede plaats in de Carpathian Couriers Race en een zesde plaats in de Ronde de l’Oise. Na de Ster van Zwolle en Ronde van Drenthe zwaait hij definitief af bij de ploeg.

“Bij deze wil ik mijn familie, Delta Cycling Rotterdam, Metec-Solarwatt en iedereen die mij in de afgelopen jaren op wat voor manier dan ook heeft gesteund ontzettend bedanken”, eindigt hij. “Samen met jullie heb ik heel veel mooie momenten beleefd en veel waardevolle dingen geleerd.”