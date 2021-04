Jens Keukeleire volledig hersteld: “Klaar voor Giro d’Italia”

Interview

EF Education-Nippo kondigt maandag pas officieel zijn selectie voor de Giro aan, maar het ziet er naar uit dat Jens Keukeleire volgende week zaterdag in Turijn voor de derde keer in zijn carrière van start gaat in de Italiaanse ronde. “De longen functioneren opnieuw optimaal”, vertelt de 32-jarige West-Vlaming ons. “Mijn doel in Italië? Kopman Hugh Carthy bijstaan.”

Ondanks een prima voorbereiding kende Jens Keukeleire een ellendig voorjaar. “Het was een van mijn betere winters”, zucht de Bruggeling. “De trainingen verliepen naar wens, ik ben niet ziek geworden, de balans met de familie zat goed. Ik keek vol verwachtingen uit naar het seizoen.”

Maar in januari kreeg Keukeleire ook een eerste signaal dat er iets fout zat. “Tijdens een trainingskamp op hoogte slaagde ik er niet in mijn normale wattages te duwen. Nu, het was mijn eerste hoogtestage en ieder lichaam reageert anders op zo’n eerste prikkel, dus ik maakte me nog niet te veel zorgen. Dat deed ik echter wel toen ook de eerste wedstrijden tegenvielen.”

Extra hartscans

Nog vóór het openingsweekend besliste hij om extra longtesten te laten uitvoeren. “Omdat ik vorig jaar met corona besmet geraakte, moet ik elk jaar bovenop de klassieke hartscans extra longtesten ondergaan. Die waren voorzien na het voorjaar, maar omdat ik vooral last had met de ademhaling, wilde ik niet wachten.”

“De resultaten waren ronduit slecht”, gaat Keukeleire verder. “In vergelijking met mijn testen in april, mei van vorig jaar – na de coronabesmetting – waren de waardes meer dan twintig procent gedaald. Dat betrof het maximum volume dat je kan uitblazen gedurende één seconde ten opzichte van het maximale volume longinhoud. Normaal haal ik rond de 95 procent, nu moest ik het doen met 70 procent.”

Het bezorgde de West-Vlaming een dubbel gevoel. “Enerzijds opluchting, omdat er sowieso een verklaring gevonden werd waarom ik niet presteerde. Anderzijds is het uiteraard allesbehalve leuk. Ik kon tempo rijden, maar toen er echt versneld werd en de spieren zuurstof nodig hadden, blokkeerde ik. Het was steevast naar adem happen tijdens de intensievere inspanningen.”

Astma of corona?

“De vraag rees ook: heeft dit te maken met mijn coronabesmetting of is het geen gevolg van mijn astma? Met die aandoening sukkelde ik reeds als kind, maar met een minimum aan medicatie had ik dat als profrenner best onder controle. Vandaag weet ik nog steeds niet wat dit voorjaar de reden is. Volgens de dokters ga ik dit pas binnen een paar jaar met zekerheid weten.”

“In elk geval werd de medicatie de voorbije maanden wekelijks aangepast en intussen lijkt alles opnieuw normaal. Ik presteerde in de klassiekers ondermaats, maar dat ligt uiteraard aan mijn opgave in Parijs-Nice. Ik werd er ziek, maakte koorts en zat zeven dagen niet op de fiets. Dan weet je dat dat op korte termijn niet meer goed komt. Maar het evolueerde wel positief.”

In die mate dat Keukeleire zich tijdens zijn laatste wedstrijd, de Ronde van Vlaanderen, goed voelde. “Ik kon weer diep gaan. Ook de longfunctietest die een paar dagen ervoor werd afgenomen, was goed. In koers werkte ik, net als in de andere klassiekers het voorbije voorjaar, in de eerste wedstrijduren voor kopman Alberto Bettiol.”

Hugh Carthy

Keukeleire zal volgende week zaterdag in principe van start gaan in de Giro. “Ik was daarvoor al langer vragende partij en tijdens het voorjaar vroeg ploegleider Tom Suddon me of ik er nog zin in had. Honderd procent zeker zal het pas maandag zijn, maar ik ga er vanuit dat ik kan meegaan. Eerder reed ik de Giro al in 2012 en 2013. Ik keer er straks met veel motivatie en goesting terug.”

EF Education-Nippo trekt naar Turijn met Hugh Carthy als uitgesproken kopman. “Vorig jaar werd Hugh al derde in de Vuelta zonder veel voorbereiding. Nu zet hij alles op alles om er een topresultaat in het klassement te behalen. Hij is écht zot van de Giro en ik geloof ook dat hij een topprestatie gaat neerzetten. Hem bijstaan wordt mijn belangrijkste opdracht. En heel misschien krijg ik zelf ook wel eens een kansje om een gooi naar ritwinst te doen.”

Op Keukeleires oorspronkelijke programma stond in juni de Ronde van Zwitserland op de agenda. “Maar laat ons nu eerst maar afwachten hoe ik uit de Giro kom. We zien wel wat daarna volgt. Het Belgisch kampioenschap sowieso en misschien een hoogtestage daarna om weer op te bouwen richting de mooiste eendagskoersen in het najaar…”