maandag 30 oktober 2023 om 10:04

Jens Dekker loopt breuk op bij val in Wereldbeker Maasmechelen

De Wereldbeker Maasmechelen verliep voor Jens Dekker niet zoals gehoopt. De 25-jarige Nederlander, die bezig is aan zijn comebackseizoen als veldrijder, kwam hard ten val en brak daarbij zijn spaakbeen. Hij zal de komende weken niet in actie komen.

Dekker zat niet goed in zijn pedalen en ging toen over de kop op een van de bergjes in het parcours, laat hij weten aan WielerFlits. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gegaan om foto’s te maken. Uit het onderzoek bleek dat hij een gebroken spaakbeen heeft opgelopen. Ook heeft Dekker waarschijnlijk een gekneusd stuitje overgehouden aan zijn val. “Tijd om de afstandskampioen van de maand november te worden op Zwift”, grapt hij op X.

In 2016 werd Dekker wereldkampioen bij de junioren, maar had vanaf 2017 verschillende gezondheidsklachten. Sinds 2020 kwam hij niet meer in actie, maar in september dit jaar keerde hij terug in koers. In de tien UCI-crossen die hij tot nog toe reed, stond de renner van ZPPR.nl-Orange Babies zes keer op het podium. In Spanje wist hij al een C2-cross en een C1-cross te winnen.