Jens Debusschere haalt de tijdslimiet niet: “Alles gedaan voor Bryan” woensdag 16 september 2020 om 19:45

Net iets meer dan vijf minuten nadat de tijdslimiet was verstreken, kwam Jens Debusschere over de aankomstlijn op de Col de la Loze. Het betekende voor de Belg van B&B Hotels-Vital Concept het einde van zijn vierde deelname aan de Tour de France.

“Op de Madeleine zat ik rustig in de groep met Sam Bennett, maar Bryan (Coquard) had het lastig en ik heb op hem gewacht”, deed Debusschere na de streep zijn relaas aan Sporza. “Zonder hem kunnen we hier toch niet veel doen, want wat is een lead-out zonder sprinter? In de vallei heb ik er alles aan gedaan om hem dichterbij te brengen. Maar aan de voet van de slotklim was de nek af bij mij. Dan is hij met mijn goedkeuring vertrokken. Het was over.”

Doordat etappewinnaar Miguel Ángel López de tijdslimiet vaststelde op 5:26:43, tikten de minuten weg voor de achteropgeraakte renners van B&B Hotels-Vital Concept. Bryan Coquard kwam als 150e over de streep, op 35:45 van López – maar belangrijker nog, bijna twee minuten binnen tijd. Debusschere daarover: “Uiteindelijk heeft Bryan het nog gered. Hij heeft nog wel pijn aan zijn knie, maar wordt elke dag beter. Hij heeft nog twee kansen.”

Maar voor de snelle Belg de streep bereikte op de Col de la Loze, was de tijdslimiet verstreken. In 5:31:51 kwam hij over de finish, ruim vijf minuten te laat. “Het is jammer dat ik zo dicht bij Parijs moet vertrekken. Maar het is niet anders. Ik ben naar de ploeg gekomen om in dienst te rijden van Bryan en dan moet je er alles voor doen.”