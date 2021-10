Drucker moet vertrekken bij Cofidis: “Ben nog op zoek naar een nieuwe ploeg”

Jempy Drucker hoopt in de wintermaanden nog een nieuwe ploeg te vinden voor 2022. De 35-jarige Luxemburger reed dit jaar voor Cofidis, maar de Franse formatie besloot onlangs afscheid te nemen van de ervaren Drucker. “Ik wil nog doorgaan als wielrenner”, laat de ploegloze Drucker weten aan Radsport-News.

Drucker begon als veldrijder bij Fidea Cycling Team, maar besloot op een gegeven moment een wegcarrière na te jagen en reed achtereenvolgens voor Willems Veranda’s, opvolger Wanty-Gobert en BMC Racing Team. Drucker reed vervolgens twee seizoenen voor BORA-hansgrohe en kwam dit jaar dus uit voor Cofidis. De Franse formatie is na één jaar echter alweer uitgekeken op Drucker.

De Luxemburger hoopt volgend jaar nog gewoon deel uit te maken van het peloton. “Ik ben nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg”, klinkt het in gesprek met het Duitse Radsport-News. Drucker kwam dit jaar tot 58 koersdagen en reed aardig wat grote wedstrijden, zoals Omloop Het Nieuwsblad, Tirreno-Adriatico, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Drucker reed bij Cofidis in dienst van kopmannen als Elia Viviani en Christophe Laporte. In de Brussels Cycling Classic boekte de zeker niet trage eendagsrenner zijn beste individuele prestatie: hij kwam in de Belgische (semi)klassieker als zeventiende over de streep.