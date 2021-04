Jelle Wallays reed klassiekers met gebroken scaphoïd: “Toch tevreden over voorjaar”

Jelle Wallays reed in de Ronde van Vlaanderen voor de derde keer dit voorjaar in de aanval. “Mijn doel was in de finale Christophe Laporte nog bij te staan, maar ik reed lek op de Stationsberg.” De West-Vlaming gaf wel aan tevreden te zijn van zijn voorjaar, ondanks een kleine polsbreuk.

Wallays heeft het naar zijn zin bij Cofidis. “Ik had vooraf aangegeven dat ik opnieuw voor de vroege vlucht zou kiezen als dat mogelijk was. Dat is ook vandaag gelukt, voor de derde keer dit voorjaar. Dat is toch een manier waarop ik graag koers. Of ik ben beginnen dromen toen we meer dan twaalf minuten voorsprong telden? Nee, zeker niet.”

“Als je wil kans maken om vooruit te blijven in de Ronde van Vlaanderen, dan moet je over de Koppenberg geraken met drie, vier minuten voorsprong”, weet Wallays. “Nee, mijn enige doel was om me zoveel mogelijk te sparen om dan op de Taaienberg en Kruisberg Christophe Laporte bij te staan. Jammer genoeg is dat niet gelukt, omdat ik lek reed op de Stationsberg (afdaling tussen Steenbeekdries en Taaienberg, red).”

Scheldeprijs

De 31-jarige West-Vlaming gaf aan tevreden te zijn over zijn voorjaar. “Ik heb de voorbije klassiekers meermaals Laporte kunnen helpen. Daar zijn ze bij Cofidis tevreden over. Nu staat nog de Scheldeprijs op de planning, daarna neem ik een break om in mei te hervatten in de Vierdaagse van Duinkerke.”

Dat Parijs-Roubaix is uitgesteld naar het najaar, is voor Wallays overigens een meevaller. “In Le Samyn kwam ik ten val en brak daarbij mijn pols. Een breukje van de scaphoïd. Ik mocht met toestemming van de ploegdokter blijven koersen, maar ik had er toch wel wat last van. Gelukkig gaat het steeds beter, maar de rust is straks welkom.”

Na de Vierdaagse van Duinkerke volgt de Franse semi-klassieker Tro Bro Léon, daarna maakt Wallays zich op voor de Ronde van Zwitserland.