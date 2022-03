Jelle Vanendert nieuwe koersdirecteur Omloop van Valkenswaard

Jelle Vanendert gaat aan de slag voor de De Bruyn Metaal BV-Omloop van Valkenswaard. De Belgische ex-prof, die eind 2021 afscheid nam van het peloton, is de nieuwe koersdirecteur. Dat meldt de organisatie van de wedstrijd op haar sociale media.

“Met een koersdirecteur uit de buik van het peloton beoogt de organisatie de optimale veiligheid voor renners en volgers te waarborgen”, staat er in het bericht. Vanendert, die de laatste twee jaar van zijn leven als prof uitkwam voor Bingoal Pauwels Sauces WB, won tijdens zijn carrière onder andere een Pyreneeënrit in de Tour de France van 2011. Daarnaast eindigde hij tweemaal op het podium van de Amstel Gold Race en werd hij een keer derde in de Waalse Pijl.

De Omloop van Valkenswaard, een wedstrijd die over verschillende gravelstroken voert, wordt verreden op 4 september 2022. De koers maakt deel uit van de Schwalbe Topcompetitie. Vorig jaar, toen de Omloop van Valkenswaard de Nederlandse Topcompetitie afsloot, wist Stan Van Tricht te winnen en stelde Bart Lemmen de eindzege in de competitie veilig.

