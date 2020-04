Jelle Vanendert: “Hoop dat er niet te veel koersen in het Europese circuit sneuvelen” dinsdag 21 april 2020 om 17:17

Jelle Vanendert prijst zich gelukkig dat hij dit seizoen onder contract staat bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Waar zijn oud-ploeggenoten bij Lotto Soudal salaris in moeten leveren, is daar bij zijn nieuwe werkgever vooralsnog geen sprake van.

“Er is bij ons nog niet over gesproken”, vertelt Vanenert aan Het Nieuwsblad. “Ik snap heel goed dat bedrijven het nu moeilijk hebben en dat sponsoring het eerste is waarop ze willen besparen. Anderzijds wordt van ons verwacht dat iedereen er meteen ook staat als alles herbegint. Zijn wij technisch werkloos? Ja, want we kunnen niet koersen. Maar langs de andere kant ook niet, want we moeten wel trainen.”

De 35-jarige routinier traint door, al doet hij dat op een andere manier. “Ik train tussen de 20 en 25 uur per week”, geef hij aan. Dat doet hij vooral buiten. “Alleen als het regent, rij ik op de rollen. Of als ik een krachttraining doe. Ik ben niet zo’n fan van koersen in de huiskamer. Ik keek uit nieuwsgierigheid naar die virtuele wedstrijden, maar dat is mijn ding niet. Ik heb nu wel wat meer tijd voor stabiliteitsoefeningen en om te fitnessen. In het huishouden doe ik niet veel meer dan anders”, klinkt het.

Vanendert hoopt dit jaar nog klassiekers in te kunnen halen, maar dan moeten de wedstrijden wel doorgaan. “Ik ben daarvan nog niet helemaal overtuigd. Ik ben niet echt een herfstrenner, maar het is van moeten”, geeft hij aan.

Hij is bezorgd over de toekomst van de kleinere wedstrijden. “Ik begrijp dat de grote ronden en de monumenten gered moeten worden, maar als lid van een ProTeam hoop ik dat er niet te veel koersen van het Europese circuit sneuvelen. Omdat de Tour in september wordt gehouden, zijn die nu minder zeker van live-uitzendingen op televisie. Daardoor lopen we het risico dat we koersen in september en oktober dreigen te verliezen. Dat zou hele ongunstige gevolgen kunnen hebben voor de volgende jaren en de toekomst van de sport”, voorspelt hij.