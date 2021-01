Jelle Vanendert denkt aan debuut in Omloop Het Nieuwsblad

Jelle Vanendert denkt eraan om zijn opwachting te maken in de Omloop Het Nieuwsblad. Het zou voor het eerst zijn dat de inmiddels 35-jarige klimmer zijn opwachting maakt in de kasseienkoers. “Waarom zou ik het avontuur niet aangaan? Gewoon om iets te veranderen”, zegt hij op de ploegsite van Bingoal-WB.

Een van de redenen dat Vanendert wil experimenteren in de Omloop is zijn nieuwe coach. “Ik heb daardoor een nieuwe manier van werken ontdekt”, geeft hij aan. “Mijn doel is om vanaf het begin van het seizoen beter in vorm te zijn. Ik wilde met een nieuwe coach iets anders zoeken. Hij denkt dat het goed is voor mij als ik vanaf het begin ook in de klassiekers meedoe.”

Het idee is om in de Tour du Var te beginnen, geeft Vanendert aan. “Daarna wil ik misschien de Omloop Het Nieuwsblad gaan rijden, of de combinatie Drôme Classic en Ardèche Classic. Ik heb nog nooit deelgenomen aan de Omloop, en waarom zou ik het avontuur niet aangaan? Ik heb altijd al mijn seizoensstart willen veranderen, maar ik bleef als klimmer vaak hangen in hetzelfde programma. Maar ik denk dat ik als klimmer ook de kasseien moet kunnen bedwingen.”

Afgelopen najaar werd Vanendert onder meer twaalfde in de Waalse Pijl, 23ste in Luik-Bastenaken-Luik en 22ste in de Brabantse Pijl.