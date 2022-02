Jegg/DJR Academy ambieert weer een rol op Continentaal niveau

Met een nieuwe hoofdsponsor en in nieuwe kleuren kijkt wielervereniging De Jonge Renner de komende jaren sportief weer hogerop. Voor liefst vijf jaar lang heeft Jegg, het innoverende kippenbedrijf van oud-renner Pieter Smits, zich verbonden aan de West-Brabantse club. Daarmee zal De Jonge Renner, zoals de naam het eigenlijk al zegt, weer volop gaan investeren in de jeugd- en jongerencategorieën maar wil ze met het elite-team ook weer op Continentaal niveau scoren.

Onder de naam Jegg/DJR Academy hoopt de wielerclub uit Oosterhout de komende jaren weer een stempel op het vaderlandse wielrennen te drukken. Niet in de originele blauwe kleuren van de club, ook niet in het rood waarin ze de laatste vier decennia zo succesvol waren, maar in het nieuwe, frisse groen/wit.

“Onze vereniging prijst zich rijk dat we in alle categorieën van de jeugd tot en met elite nog altijd voldoende wielrenners hebben. De wedstrijdinstelling is altijd de basis van de club geweest. In ons dna zit opleiden en scoren”, geeft voorzitter Eric van den Boom aan.

De komende vijf jaar blijft de nadruk liggen om jeugd enthousiast te maken voor de wielersport en ze in de eerste jaren een goede opleiding in de sport te geven. Daarom ook de naam De Jonge Renner Academy. “Dankzij het contract van liefst vijf jaar met Jegg kunnen we weer ergens aan bouwen, maar hebben we ook mooi de kans om nog andere partners aan ons te verbinden. De afgelopen jaren hadden we niet meer de financiële middelen om met ons elite/beloften-team op continentaal niveau uit te komen. Nu kunnen we weer bouwen om ook in deze categorie de komende jaren weer te gaan scoren”, aldus Van den Boom.

De Jonge Renner is niet alleen een van de oudste wielerclubs (vanaf 1936) van Nederland, maar ook al decennialang een van de meest succesvolle. Met continental teams als MGI en Eurogifts werden zo’n 15 jaar geleden semi-professionele teams op de weg gezet. De club telt nog altijd zo’n 100 wielrenners.

Van den Boom: “Wij willen talentvolle renners weer gaan opleiden tot aan de laatste fase voordat ze kunnen doorstromen naar de profs. In de top- en clubcompetitie moeten we weer meespelen voor de prijzen, terwijl we ook een mooi buitenlands programma blijven rijden. Onze nieuwe hoofdsponsor Pieter Smits was zelf een wielrenner en wil nu met een innoverende en duurzame manier de eiermarkt veroveren. Het is mooi dat we elkaar hebben gevonden en dat we samen weer aan De Jonge Renner kunnen bouwen.”