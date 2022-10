Jeffrey Hoogland past voor sprinttoernooi op WK baanwielrennen

Jeffrey Hoogland zal niet meer in actie komen op het WK baanwielrennen. De Nederlander won al drie medailles op het WK, maar zal niet meer aan de start staan van het onderdeel sprint. Hoogland heeft nog last van zijn crash na de keirin, maar heeft ook darmklachten.

In een gesprek met De Telegraaf vertelt kersvers wereldkampioen kilometer tijdrit Hoogland dat hij vrijdag last had van zijn darmen. “Ik heb de hele dag overleefd op vijf witte broodjes. Ik was niet fit richting die kilometer. als eenmaal het startschot klinkt, moet je echter gewoon knallen en voel je de pijn niet meer.”

Na afloop van de kilometer tijdrit gaf Hoogland aan dat hij ook nog last had van zijn valpartij na de keirin. “Ik stond duizelig op en voelde me niet goed. De dokter deed dan wat testjes en die waren in orde.” In combinatie met zijn darmklachten heeft Hoogland echter besloten om niet aan de start te staan van het sprinttoernooi op het WK.

“Ik zou die titel graag hebben, maar hopelijk is dat voor een andere keer. Ik heb het besluit uiteindelijk genomen, omdat ik ook vannacht heel slecht heb kunnen slapen. Het is wat het is”, aldus Hoogland. Nederland heeft met Harrie Lavreysen, Sam Ligtlee en Tijmen van Loon nog drie renners die deelnemen aan het sprinttoernooi. Van Loon, een WK-debutant, is de vervanger van Hoogland.