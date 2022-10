Jeffrey Hoogland wint overtuigend WK-kilometer tijdrit: “Maar voelde me niet zo goed”

Jeffrey Hoogland reed vrijdagavond in Parijs overtuigend naar zijn derde wereldtitel op de kilometer tijdrit. De Nederlander was anderhalve seconden sneller dan zijn grootste concurrent, Melvin Landerneau. “Ik werd in de ochtend duizelig wakker en voelde me niet zo goed.”

Donderdagavond won Hoogland nog zilver op het WK-keirin, toen hij enkel zijn landgenoot Harrie Lavreysen voor zich moest dulden. Na de finish van het keirin kwam Hoogland echter stevig ten val. “Je gaat hier meerdere dagen zo diep. Als je dan nog eens valt en er een fysiek ongemak bij krijgt, is dat echt niet prettig”, vertelde Hoogland aan NOS.

“Ik had mijn zinnen gezet op de kilometer tijdrit. De benen waren wel goed de laatste dagen en ik heb alles gezet om goed te kunnen rijden in de tijdrit. Alles ik alles goed deed in de finale, kon er eigenlijk weinig mislopen.” De finale ging ook goed voor Hoogland, die duidelijk de snelste was in Parijs. Onder de 58 seconden rijden, waarover gesproken werd, zat er wel niet in. “Dat was een doel, maar uiteindelijk gingen we vooral voor goud.”

Het WK baanwielrennen zit er nog niet op voor Hoogland. De Nederlander rijdt zaterdag en zondag namelijk nog de sprint, waar hij ook een van de kanshebbers voor een medaille is. “Ik werd deze ochtend echter duizelig wakker na mijn val, ik voelde me niet zo goed. De dokter heeft wat testjes gedaan en alles leek in orde. Het is zzp jammer dat ik gevallen ben na de keirin, ik voel me dus best op nu.”