Jeffrey Hoogland gaat wereldrecord op kilometer tijdrit aanvallen

Jeffrey Hoogland gaat op 31 oktober het wereldrecord op de kilometer tijdrit aanvallen. Dat vertelde de baansprinter dinsdagavond bij de NOS.

Hoogland wil zijn recordpoging doen in Aguascalientes, dat op flinke hoogte ligt in Mexico. De huidige wereldrecordhouder, de Fransman François Pervis, deed zijn succesvolle wereldrecordpoging ook op deze baan. Pervis reed in 2013 destijds een tijd van 56,303 seconden.

De Nederlander zoekt overigens nog sponsoren die hem kunnen ondersteunen tijdens zijn poging, meldde hij aan het einde.

