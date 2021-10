Jeffrey Hoogland na goud op de kilometer: “Als je bij de start al een seconde pakt, ben je goed op weg”

Jeffrey Hoogland veroverde vrijdagavond alweer zijn tweede gouden medaille op de WK baanwielrennen in Roubaix. Na winst op de teamsprint won hij ook de kilometer tijdrit, in een tijd van 58,418 seconden. “Het ging wel goed, ja”, lacht hij na afloop voor de camera van de NOS.

“Ik heb de mazzel dat ik goed kan starten. Mazzel is dat natuurlijk niet, want ik heb er hard voor gewerkt. Het zorgt ervoor dat ik bij de start al een seconde kan pakken. Dan ben je heel goed op weg. Ik was mooi op tijd op snelheid, alleen vanaf de derde ronde kwam de pijn. De vierde ronde deed erg veel pijn, maar ik wist dat ik goed op weg was. Dat als ik zo zou blijven fietsen, het goed zou zijn”, luidt zijn verklaring.

Met deze tijd op een laaglandbaan rijst op een laaglandbaan rijst ook de vraag op of Hoogland niet eens moet proberen om het wereldrecord aan te vallen, dat staat op naam van de Fransman François Pervis, die een tijd van 56,303 seconden reed op hoogte in Aguascalientes (Mexico). “Ik denk er wel over na, maar het moet net zo uitkomen. Dat ik een wedstrijd op hoogte ga rijden. Het moet mogelijk zijn, maar dan moet je in de kwalificatie alles er al uitgooien en niet bezig zijn met de winst.”

Zaterdag kan Hoogland ook nog een derde gouden medaille pakken, als het sprinttoernooi op het programma staat. “Ik heb goed lang uitgefietst, maar als het op is, is het op. Ik voel me nog prima.”