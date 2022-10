Jeffrey Hoogland knalt in Parijs naar derde wereldtitel op kilometer tijdrit

Jeffrey Hoogland heeft de kilometer tijdrit gewonnen op het WK baanwielrennen in Parijs. De Nederlander was anderhalve seconde sneller dan Fransman en thuisrijder Melvin Landerneau. Alejandro Martinez Chorro (Spanje) mocht als derde mee op het WK-podium.

Hoogland was ruim sneller dan zijn concurrenten op het WK in Parijs. Thuisrijder Landerneau kwam het dichtste in de buurt, maar was nog steeds een pak trager. De derde plaats ging naar de Spanjaard Martinez Chorro, die de Duister Maximilian Dornbach achter zich hield.

Voor Hoogland is het al de de derde medaille op dit WK baanwielrennen. De Nederlander won eerder al tweemaal zilver, op de teamsprint en de keirin.

🌈🇳🇱 @JeffreyHoogland 🇳🇱🌈 Defending the title: 2022 UCI Men's 1KM Time Trial World Champion 💪#SQY2022 pic.twitter.com/EeRCdv5hlg — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 14, 2022