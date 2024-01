zondag 21 januari 2024 om 17:21

Jayco AlUla mag weer juichen: na Groenewegen sprint nu ook Matthews naar Spaanse zege

Michael Matthews heeft Jayco AlUla een nieuwe zege bezorgd. Een dag nadat zijn ploeggenoot Dylan Groenewegen de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 op zijn naam schreef, was de Australiër de beste in de de Gran Premio Castellón. Hij sprintte op een lichtjes hellende aankomststrook naar de overwinning. Pierre Gautherat werd tweede, Alex Aranburu derde.

Terwijl de crossers de strijd met elkaar aangingen in de Wereldbeker Benidorm, werd een klein stukje noordelijker de Gran Premio Castellón verreden. In de tweede Europese wielerkoers van 2024, na de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 van zaterdag, moesten de renners een kleine 174 kilometer afleggen. Op tien kilometer van de finish lag de top van de Collado de Ayódar (5,2 km à 4,3%). Zouden de aanwezige sprinters dit overleven?

Twee Belgen in de kopgroep

In de openingsfase probeerden veel renners weg te komen, maar de kopgroep die uiteindelijk ontstond, bestond uit slechts drie renners. Jelle Vermoote (Bingoal WB) en Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d’Azur) waren de eersten die een gaatje kregen. Daarna kon ook de Vermoote’s landgenoot Duarte Marivoet (die normaal gesproken voor de opleidingsploeg van UAE Emirates uitkomt, maar nu mee mocht met de hoofdmacht) de aansluiting nog maken. Het trio kreeg een voorsprong van bijna zes minuten.

In de achtervolging waren het vooral Movistar en het Jayco AlUla dat het tempo bepaalden. Zij zorgden ervoor dat de laatste vluchter, Vermoote, met nog goed 25 kilometer voor de boeg tot de orde werd geroepen.

Pelotonsprint

De Collado de Ayódar diende zich nu aan. Op de eerste stroken zagen we Astana Qazaqstan-renner Nicolas Vinokurov (de zoon van) even voorop rijden, maar hij hield zijn inspanning niet lang vol. Bij Alex Baudin (Decathlon AG2R La Mondiale) zat er meer op. Hij kwam als eerste over de top, voor achtervolger Igor Arrieta (UAE Emirates), en bleef lang solo voorop rijden. In de laatste drie kilometer pakt het peloton hem echter toch terug.

Het zou sprinten worden. En in die sprint stond er geen maat op Michael Matthews. De Australiër ging van ver aan op de lichtjes oplopende aankomst, maar viel niet meer stil. Hij won overtuigend voor Pierre Gautherat en Alex Aranburu.