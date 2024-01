maandag 8 januari 2024 om 19:31

Jayco AlUla legt twee Australische talenten vast voor de toekomst

Hamish McKenzie en Wil Holmes zijn onder de pannen voor de komende jaren. De twee talentvolle wielrenners uit Australië hebben namelijk getekend bij Jayco AlUla, al zullen ze eerst nog uitkomen voor Hagens Berman Axeon-Jayco, de continentale talentenploeg van teammanager Axel Merckx.

Dat de 19-jarige McKenzie dit jaar zal uitkomen voor Hagens Berman Axeon-Jayco is geen verrassing. In september werd al bekend dat de jonge renner een contract heeft getekend bij deze vermaarde opleidingsformatie, maar nu heeft Jayco AlUla middels een persbericht laten weten dat McKenzie in 2025 de stap naar de profs zal maken, door over te stappen naar Jayco AlUla.

McKenzie staat te boek als een beloftevolle tijdrijder. Hij werd vorig jaar nog derde op het WK tijdrijden voor beloften in het Schotse Stirling. Hij was in 2023 als stagiair al actief voor het grote Jayco AlUla. Hij mocht in het tenue van de bekende wielerploeg al opdraven in de Arctic Race of Norway. McKenzie wist zijn eerste wedstrijd op 1.Pro-niveau tot een goed einde te brengen.

Holmes volgt een ander carrièrepad dan zijn oudere landgenoot McKenzie. De pas 17-jarige coureur zal eerst nog een jaartje rijpen in dienst van de vermaarde Franse juniorenploeg La Pomme Marseille Provence, rijdt in 2025 voor Hagens Berman Axeon-Jayco en zal dan in 2026 aansluiten bij Jayco AlUla. Holmes liet vorig jaar al mooie dingen zien in de U19-categorie en werd vorige week nog Australisch kampioen tijdrijden bij de junioren.

“Het is voor onze samenwerking erg belangrijk dat de renners zich op hun gemak voelen binnen onze ploeg. Hamish zal in 2025 al doorstromen naar de WorldTour en we zijn erg blij dat we Wil Holmes in 2025 mogen verwelkomen. Wil is overduidelijk een groot talent en de Australische hoop. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken”, is Merckx in zijn nopjes.