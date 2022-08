Jay Vine was verrast: “Ik keek achterom en zag niemand meer”

Video

Jay Vine reed in de achtste rit van de Vuelta a España opnieuw naar de zege, nadat hij donderdag in de zesde rit ook al als eerste over de streep kwam. De Australiër van Alpecin-Deceuninck ging bovendien aan de leiding van het bergklassement.

Vine had aanvankelijk zijn twijfels of de vlucht van de dag succesvol kon zijn. “Op de eerste klim wist ik niet of we weg zouden blijven. Ze waren hard aan het achtervolgen, dus aanvankelijk richtte ik me op de bergsprints. In de vallei die volgde hadden we een goede groep met ook drie jongens van Groupama-FDJ, terwijl Quick-Step Alpha Vinyl slechts controleerde. Vanaf dat moment wist ik: als ik de bergpunten zonder al te veel moeite kan pakken, dan ga ik ervoor, maar de ritzege was altijd het hoofddoel.”

De Australiër maakte de hele rit deel uit van een kopgroep met tien en plaatste zijn beslissende aanval op de slotklim, op zes kilometer van de streep. “Alexey Lutsenko viel eerst aan en ik zat daar in het wiel, dus ik besloot te volgen. Nadat hij afdraaide, zag het er niet naar uit dat hij een tweede aanval zou doen. Het was op dat moment nog een inspanning van ongeveer 25 minuten naar de finish, vergelijkbaar met wat ik twee dagen geleden had gedaan, dus ik besloot de druk erop te houden.”

Vine ging volle bak door en reed zijn medevluchters eraf. “Na anderhalve minuut keek ik achterom en zag ik dat niemand meer in mijn wiel zat. Ik dwong mezelf vervolgens om door te trekken naar de volgende haarspeldbocht. Ik keek nog een keer achterom en zag niemand meer. Daarna ben ik blijven gaan.”