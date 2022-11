Jay Vine verruilt Alpecin-Deceuninck toch voor UAE Emirates

Een fikse tegenvaller voor Alpecin-Deceuninck: de Belgische formatie kan volgend jaar niet meer rekenen op de diensten van Jay Vine. De 26-jarige Australische klimmer had nog een doorlopend contract tot eind 2023, maar zal volgend jaar uitkomen voor UAE Emirates.

Vine brak dit jaar helemaal door bij de profs. In de voorbije Vuelta a España wist hij de wielerwereld te verbazen door in twee bergetappes naar de zege te soleren. De klimmer leek bovendien op weg naar winst in het bergklassement, maar moest na een valpartij in de achttiende etappe opgeven. Na de Vuelta ontstond er een geruchtenstroom over de toekomst van Vine. De 26-jarige renner werd meermaals in verband gebracht met UAE Emirates.

Vine was aanvankelijk zeer stellig over zijn toekomst. “Ik heb een contract tot eind 2024 bij Alpecin-Deceuninck. Ik ben na de achtste etappe van de Vuelta wel benaderd door sommige teams, maar hier kwam verder niets uit”, vertelde hij aan VeloNews. We zijn nu een week verder en de wereld ziet er totaal anders uit, aangezien Vine nu toch voor twee jaar heeft getekend bij de ploeg van Tourwinnaar Tadej Pogacar.

“Dit is een volgende logische stap in mijn carrière”

“Ik kijk er erg naar uit om me aan te sluiten bij UAE Emirates. Dit is een volgende logische stap in mijn carrière, aangezien de ploeg veel ervaring heeft met het rijden van klassementen. Ik ben erg dankbaar voor de kansen die ik bij Alpecin-Deceuninck heb gekregen. Ze hebben me geholpen mijn plaats in het peloton te vinden. Ik ben erg gemotiveerd voor het nieuwe seizoen en wil graag nog beter worden als klassementsrenner. Ik hoop ook mijn steentje bij te dragen aan het succes van mijn ploeggenoten.”

Mauro Gianetti, de ploegbaas van UAE Emirates, is zeer blij met de komst van Vine. “We zijn erg blij met het feit dat we Jay in onze ploeg mogen verwelkomen. Hij heeft zichzelf bewezen als een topklimmer en we hebben het gevoel dat er nog veel progressiemarge is. Hij kwam pas relatief laat in de wielerwereld terecht, maar heeft zeer snel vooruitgang weten te boeken. Hij heeft blijk gegeven van een goede mentaliteit en we hopen op een fijne samenwerking.”

Alpecin-Deceuninck: “We willen hem de kans niet ontnemen”

Vine had nog een doorlopend contract bij Alpecin-Deceuninck, maar de ploeg van de gebroeders Roodhooft houdt de Australische klimmer dus niet tegen. “We hadden hem graag langer bij ons gehouden, maar we respecteren zijn wens om eerder te vertrekken. Jay denkt zich bij UAE Emirates sneller te kunnen ontwikkelen als klassementsrenner. We willen hem die kans niet ontnemen, zeker gezien het feit dat hij op late leeftijd pas prof werd.”