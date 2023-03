Jay Vine nog niet helemaal verlost van knieklachten: “Maar ik kan wel weer fietsen”

Jay Vine kan langzaam weer toewerken naar een rentree in het peloton. De Australische klimmer moest goed twee weken geleden de UAE Tour verlaten met knieklachten en is nog steeds niet volledig hersteld van zijn blessure. “Maar na drie weken welles-nietes kan ik nu wel weer fietsen”, klinkt het hoopgevend.

De 27-jarige coureur van UAE Emirates heeft op Instagram een laatste medische update gegeven. “De afgelopen weken is er wat radiostilte geweest”, begint de klimmer zijn verhaal. “Het voelt een beetje alsof we in de loopgraven hebben gezeten met een knieblessure, een DNF in de UAE Tour en nog wat problemen, en dat na zo’n goede seizoensstart. Het ergste is nu achter de rug, waardoor we weer vooruit kunnen kijken naar een hopelijk magische lente.”

Vine is inmiddels weer voorzichtig begonnen met trainen. “Na drie weken welles-nietes kan ik nu weer fietsen. Ik heb al wat eenvoudige indoor-trainingen achter de rug, samen met uitgebreide fysiotherapie. Hopelijk kan ik tegen het einde van deze week weer buiten trainen. We houden in de gaten hoe het met de knie gaat en hopelijk kan ik binnenkort bekendmaken wanneer ik weer mag en zal koersen. Op dit moment focus ik mij op de blessure.”

De Australiër begon spetterend aan het nieuwe seizoen. Hij kroonde zich in januari tot nationaal kampioen tegen de klok en won niet veel later ook de eerste WorldTour-koers van het seizoen met de Tour Down Under.