Jasper Stuyven verlengt contract bij Trek-Segafredo met drie jaar

Jasper Stuyven komt ook de komende drie seizoenen uit voor Trek-Segafredo. Dat meldt Het Nieuwsblad. De Belg en zijn team zijn het eens geworden over een verlenging van drie jaar en zullen dit later naar buiten brengen, schrijft de Belgische krant.

In 2014 maakte Stuyven zijn debuut als prof voor de Amerikaanse ploeg, die toen nog Trek Factory Racing heette. In de jaren nadien schonk Stuyven zijn werkgever verschillende grote zeges, waaronder Milaan-San Remo in 2021. Dit jaar, in zijn negende seizoen voor het team, reed de Belg Milaan-San Remo vanwege ziekte niet. Nadien werd hij nog wel vierde in Gent-Wevelgem en zevende in Parijs-Roubaix.