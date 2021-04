Jasper Stuyven kopman Trek-Segafredo in Brabantse Pijl

Trek-Segafredo heeft de zeskoppige selectie voor de Brabantse Pijl gepubliceerd. De Amerikaanse formatie schaart zich in de overgangskoers tussen de Vlaamse en de Ardense klassiekers achter Jasper Stuyven, die zijn voorjaar wat oprekt na het uitstel van Parijs-Roubaix.

Het wordt voor Milaan-San Remo-winnaar Stuyven zijn derde deelname aan de Brabantse Pijl. In 2014 en 2015, zijn eerste twee profjaren, wist hij de finish niet te halen. Dit keer gaat hij als een van de favorieten in zijn thuisplaats Leuven. De finish ligt in Overijse.

Stuyven krijgt woensdag onder meer steun van landgenoot Edward Theuns en de Nederlander Koen de Kort. Michel Ries, Toms Skujins en Antonio Tiberi maken het zestal compleet.

Selectie Trek-Segafredo voor de Brabantse Pijl 2021 (14 april)

Koen de Kort

Michel Ries

Toms Skujins

Jasper Stuyven

Edward Theuns

Antonio Tiberi