Jasper Stuyven honderd procent in dienst van Wout van Aert en Remco Evenepoel

Jasper Stuyven wil het WK in Wollongong niet vergelijken met dat van vorig jaar in zijn thuisstad Leuven. Twaalf maanden geleden viel hij net van het podium met zijn vierde plek. Voor eigen publiek was Stuyven daarmee destijds wel de eerste Belg.

“Dit jaar is het duidelijk dat Wout van Aert en Remco Evenepoel de kopmannen van de Belgische selectie zijn”, benadrukt Stuyven in gesprek met WielerFlits vlak voordat hij naar Australië afreisde.

“Vorig jaar wist ik op de omloop in Leuven dat ik zeker de laatste man was die bij Wout moest zijn. Daardoor ging ik met een ander idee van start in de wedstrijd. Nu ga ik echt om die twee kopmannen zo goed mogelijk bij te staan. Het is niet zo dat ik in mijn achterhoofd heb dat ik het dit jaar beter kan doen dan mijn vierde plek van 2021. Nee, dat zeker niet.”

Stuyven hoopt wel een finale te rijden: “Dat is wel de bedoeling. Er is echter nog geen complete informatie over de koerswijze per individuele renner besproken. Ik denk dat ik op het WK in Imola in 2020, om een voorbeeld te noemen, ook het positioneringswerk en de vroegere arbeid in de finale goed heb gedaan.”

Of beide wedstrijden in Canada, waar Stuyven zich niet echt in de kijker reed, nog belangrijk waren om met een goed moraal in ‘Down Under’ te presteren?

“Een goede koers of een goede uitslag is altijd een opsteker. Anderzijds weet ik dat ik niet een renner ben die op tachtig procent van zijn mogelijkheden koersen kan winnen. Ik heb Québec en Montréal echt als een voorbereiding gezien. De titelstrijd is veruit het belangrijkste. Dat besef ik goed.”