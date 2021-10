Jasper Stuyven (derde) na Parijs-Tours: “Gat te laat gedicht voor een kans op winst”

Jasper Stuyven rondde een prima seizoen af met een derde plek in Parijs-Tours. Een klapper zat er niet meer in, nadat hij samen met winnaar Arnaud Démare in de finale het gat dichtreed op koplopers Franck Bonnamour en Stan Dewulf. “Als ik het kon overdoen, zou ik het op dezelfde manier aanpakken. Démare was gewoon sneller”, vertelt de Trek-Segafredo-renner.

“Met alle respect, maar ik had verwacht dat Arnaud en ik het gat naar Bonnamour en Dewulf sneller zouden dichten. Het verschil was immers maar tien seconden, maar we kwamen niet snel dichterbij. Om eerlijk te zijn: we gaven alles en toen dacht ik dat ik als vierde zou eindigen, net als in vrijwel al mijn andere koersen dit jaar”, grapt de 29-jarige Belg.

Uiteindelijk is hij tevreden met zijn koers. “Omdat we het gat pas zo laat dicht kregen, had ik geen kans meer. Ik kon daardoor niet meer op de aanval spelen. Maar uiteindelijk heb ik een goede finale gereden, op de manier waarvan ik houd. Ik kan mezelf daarom niet veel verwijten”, kijkt de nummer vier van het afgelopen WK erop terug.

Stuyven had zijn koers ook niet anders aangepakt, als hij het over kon doen. “Achteraf is het altijd makkelijk terugkijken en makkelijk oordelen”, vindt hij. “Maar ik had de zaken niet anders aangepakt. Het was een goede beslissing om bij Démare te blijven. Ik heb nog geprobeerd om over hem heen te komen, maar hij was gewoonweg de snelste.”