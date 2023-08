Jasper Stuyven deelt duizelingwekkende vermogensdata na WK in Glasgow

Analyse

Het parcours van de WK wegrit in Glasgow was al een heet hangijzer voor er nog maar één meter over gekoerst was; de vele bochten en korte beklimmingen zouden het een helse wedstrijd maken. Daar bleek geen woord aan gelogen, zo blijkt nu ook uit indrukwekkende vermogensdata die Jasper Stuyven op Strava deelt.

Na 6 uur, 7 minuten en 27 seconden rolde Mathieu van der Poel in Glasgow over de streep als de indrukwekkende winnaar van het WK Wielrennen in Glasgow. “Er gaan lijken uit de kast vallen”, voorspelde MvdP vooraf. In letterlijke zin gebeurde dat gelukkig niet, maar met slechts 51 coureurs aan de finish bleek zijn voorspelling behoorlijk accuraat.

Op 3 minuten en 48 seconden achter de winnaar finishte Jasper Stuyven op een zesde plek. De 31-jarige Belg heeft op Strava zijn vermogensdata van de wedstrijd gedeeld en ook die cijfers bewijzen dat het WK een loodzware wedstrijd was. Het gemiddelde vermogen van 322 watt over 6 uur, 22 minuten en 3 seconden (inclusief neutralisatie) is al indrukwekkend, maar het gewogen gemiddelde (Normalized Power) van 404 watt is dat al helemaal. Het grote verschil tussen die twee waarden bewijst ook dat het parcours met zijn vele bochten en korte hellingen vooral een opeenstapeling van versnellingen en aanzetten was.

Afgaande op Stuyven’s vermogensdata werd er aan het begin van de wedstrijd nog relatief rustig gereden maar werd op Crow Road, de langste beklimming van de dag, het gashendel al stevig opengetrokken; daar levert Stuyven 9 minuten en 39 seconden 474 watt om in het peloton boven te geraken.

Ook in aanloop naar het lokale circuit werd stevig doorgetrokken. Het gemiddelde vermogen van Stuyven tot het moment dat hij het lokale circuit bereikt, is 289 watt, terwijl hij de laatste tien minuten voor het bereiken van de lokale ronde maar liefst 395 watt levert. Eenmaal aangekomen op het lokale circuit zou de koers zelden nog stilvallen. Daar levert Stuyven nog eens gemiddeld 347 watt, over een periode van 3 uur, 34 minuten en 16 seconden.

Vermogenspieken boven de 1000 watt zijn op het onregelmatige circuit schering en inslag. In totaal levert Stuyven maar liefst 3 minuten en 21 seconden een vermogen van 1000 watt of meer, met een absolute piek van 1306 watt.

Alles bij elkaar genomen legde Stuyven 273,69 kilometer af aan een gemiddelde snelheid van 43,1 kilometer per uur. Goed voor een energieverbruik van maar liefst 7.091 kilocalorieën; bijna het equivalent van een kilo lichaamsvet.

Wat is normalized power?

Normalized Power is een manier om vermogen uit te drukken die meer rekening houdt met fluctuaties in vermogensoutput dan gemiddeld vermogen. Tijdens een wegwedstrijd levert een coureur zelden (lees: nooit) de hele wedstrijd hetzelfde vermogen. Korte, intensieve inspanning hebben beperkte impact op het gemiddelde vermogen, terwijl het wel zijn tol eist op de coureur. Middels een ingewikkelde formule wordt een gewogen gemiddelde berekend om de fysiologische inspanning beter te kunnen kwantificeren dan door enkel naar een gemiddeld vermogen te kijken; het is een relatieve graadmeter van de inspanning. In dit artikel is de formule van dr. Andy Coggan gehanteerd.