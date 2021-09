Jasper Stuyven beste Belg op vierde plaats: “Ons valt als ploeg niets te verwijten”

Jasper Stuyven had in de finale van het WK wielrennen uitzicht op een medaille, maar de Leuvenaar strandde in eigen stad op de vierde plaats. De sprint om de tweede plaats verloor hij van Dylan van Baarle en Michael Valgren. “Dit is heel zuur”, zegt hij emotioneel bij de NOS. “Ik ben nog enorm ontgoocheld.”

“Het is kei zuur”, herhaalt Stuyven. “Het was gewoon volle bak naar de meet rijden, en blijkbaar was het niet rap genoeg vandaag. Ik kan niet zeggen dat ik mezelf medaille-zeker achtte, maar het zijn twee jongens (Van Baarle en Valgren, red.) die vaker in langere wedstrijden vooraan rijden en dat bewezen hebben. Blijkbaar waren ze vandaag sterker. Dat is zuur.”

Leeg gevoel

België nam de wedstrijd in handen en maakte het een loodzwaar WK. In de finale waren Wout van Aert en Stuyven nog de enige twee Belgen in de kopgroep. “Als ploeg een mooie wedstrijd gereden. Ons valt niks te verwijten denk ik, maar Julian Alaphilippe was de sterkste vandaag”, deelt Stuyven de complimenten uit aan de Fransman, die opnieuw wereldkampioen werd.

“Dit is heel zuur, maar ik denk dat ik niet faal met vierde plaats”, vindt de coureur van Trek-Segafredo. “Uiteraard had het mooi geweest om in mijn thuisstad een medaille mee te nemen. Nu blijf ik met lege handen, een leeg gevoel en teleurstelling achter.”

‘Toen Alaphilippe wegreed, zei Wout dat hij niet zijn beste dag had’

In gesprek met Sporza baalt Stuyven nog verder. “Ik ben er niet goed van. Dit is doodjammer. We rijden allemaal een goede koers, maar toen Alaphilippe wegreed, kwam Wout zeggen dat hij niet zijn beste dag had”, legt hij uit. Daarna kon Stuyven zijn kans gaan, maar kon hij het in de sprint niet afronden. “Het was kruipen en ik trek dan aan kortste eind. Dat is jammer.”

“Misschien heb ik op de Smeysberg een cartouche verschoten. Maar Wout was het doel. Ik moest die situatie met Colbrelli en Alaphilippe daar rechtzetten. Gezien de omstandigheden was dit het hoogst haalbare, maar ik had graag een medaille gepakt”, sluit hij af.