Jasper Stuyven baalt van voorop blijven vluchters: “We hebben ze te veel tijd gegeven”

Jasper Stuyven eindigde gisteren als zesde in de kasseienrit van de Tour de France. De Belg reed samen met Tadej Pogacar weg uit een uitgedund peloton, maar kwam niet meer tot bij de vroege vluchters, die mochten strijden om de overwinning. “Het was misschien een nadeel dat de kasseien pas na 80 kilometer begonnen”, zegt Stuyven op de site van zijn ploeg Trek-Segafredo.

“Het gaf de vlucht de kans om een te groot gat te krijgen en uiteindelijk bleven ze weg”, legt de winnaar van Milaan-San Remo 2021 uit. “Zelf kon ik niet te vroeg aanvallen, want de klassementsploegen controleerden lang en reden voor hun kopmannen. In 2018 (toen er ook een kasseienrit was, red.) leerde ik dat je niet te vroeg kan gaan.”

Uiteindelijk achtte Stuyven op achttien kilometer van de streep zijn kans gekomen. “Ik versnelde, keek achterom en zag dat Tadej mee zat. Ik was blij dat hij met me meeging”, kijkt hij terug op zijn demarrage. Het bleek, wat betreft de dagwinst, niet de beslissende aanval te zijn. “De groep vooraan was erg sterk en ik denk dat ze goed samenwerkten om weg te blijven.”

“Natuurlijk is het een teleurstelling. Het is mooi om een van de sterksten in koers te zijn, maar helaas was het slechts voor plek zes. Dat is balen.”

Het was niet zo dat Pogacar en hijzelf stilvielen, denkt Stuyven. “Ik denk dat ze vooraan beseften dat we tot 30 of 35 seconden kwamen en dat ze door moesten rijden tot de finish, als ze om de overwinning wilden rijden. En dat deden ze. We wisten van het begin dat ze sterk waren, ik denk dat we ze aanvankelijk te veel tijd hebben gegeven.”