Jasper Stuyven (10de) bijzonder ontgoocheld: “Niet goed genoeg, punt”

Jasper Stuyven beet zich vandaag alweer de tanden stuk op Matej Mohoric. Zo mist de Leuvenaar opnieuw een kans op een eerste Tourzege, waarna hij bijzonder ontgoocheld reageerde. “Natuurlijk is dit niet plezant. Dit was opnieuw een kans.”

Trek-Segafredo had in de etappe naar Libourne maar liefst drie renners in de kopgroep van twintig, waaronder de Belgen Jasper Stuyven en Edward Teuns. Maar het trio was niet opgewassen tegen een indrukwekkende Matej Mohoric. Stuyven bolde finaal als tiende over de finish en stak in een reactie voor de Sporza-camera zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken.

“Niet goed genoeg. Punt. Pech. Jammer, maar niets aan te doen”, waren de eerste woorden van de recentste winnaar van Milaan-San Remo. “Wat er gebeurd is onderweg? Er is gekoerst, hé. Maar ik ben niet weggeraakt. Ik was niet goed genoeg. natuurlijk ben ik bijzonder ontgoocheld. Het is niet plezant als je weer een kans krijgt. Maar je rijdt elkaar piepedood en dan rijdt er een weg.”

Of er wat geluk mee gemoeid was, toen Mohoric wegknalde, wilde Carl Berteelde nog weten. “Goh, hij rijdt weg op een moeilijk moment. En als je wegrijdt, dan hang je achter de motoren. Maar dat is voor iedereen zo. Dus ja, chapeau voor hem.”