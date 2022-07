Jasper Philipsen ziet nog drie sprintkansen in Tour: “Vandaag is het fifty-fifty”

Video

Jasper Philipsen wacht nog altijd op zijn eerste ritoverwinning in de Tour de France. De vijftiende etappe naar Carcassonne is een daarvan, maar dat wordt geen sinecure weet de sprinter van Alpecin-Deceuninck. “Ik heb net fifty-fifty gezegd als schatting”, aldus Philipsen tegen WielerFlits.

“We zijn met een ploeg die etappewinst nastreeft en zeker nu voor de sprints, omdat Mathieu is uitgevallen. Vandaag gaan we proberen te sprinten”, kondigt hij aan. Samen met de twee vlakke ritten in de slotweek, ligt in Carcassonne een mogelijkheid. “Ik denk dat er nog drie kansen voor type renners zoals ik. Maar er zijn nog andere jongens die hun kans zien, dus het zal niet gemakkelijk worden.”

“Van Jumbo-Visma verwachten we niet veel steun. Ik denk dat het de verwachte sprintersploegen gaan zijn die gaan proberen de rit te controleren”, aldus Philipsen.