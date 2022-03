Jasper Philipsen: “Was niet het plan dat ik zou meewerken”

Interview

“Waarom Tim of ik geen handje toestak in de achtervolging op de vier vluchters? Dat was niet de bedoeling”, zegt Jasper Philipsen. “Zowel Tim (Merlier, red) als ikzelf mochten onze kans gaan in de sprint.”

Tim Merlier eindigde als zesde. De winnaar van Brugge-De Panne was in de Vanackerestraat de snelste van de achtervolgers. Philipsen sprintte niet meer mee en werd als 21ste afgevlagd. “Het was wat hectisch in de spurt”, vertelde de Kempenaar daarover. “Een gemiste kans voor de ploeg. Dat sowieso. Persoonlijk had ik verwacht dat Groupama-FDJ nog iets meer zou doen in de achtervolging. Wij hadden alleen Gianni (Vermeersch, red) om te rijden. In zijn eentje kon hij dat niet klaren.”

Philipsen en Merlier mikten allebei op de sprint, zo bleek. “Dat was het plan dat vooraf gemaakt werd. Of één van de twee zich in de finale dan niet moest opofferen? Nee, de afspraak was dat we in de sprint allebei onze kans zouden gaan. Jammer dat de kopgroep voorop bleef, want ik was niet slecht. Op de laatste passage over de Kemmel zat ik waar ik moest zitten. Ik heb gedaan wat ik kon.”

Vermeersch: “Gedaan wat ik kon”

Gianni Vermeersch reed zich wel de ziel uit het lijf. Eerst om zelf terug te keren na een val, daarna om Merlier terug voorin te brengen, tot slot in de achtervolging op het ontsnapte kwartet dat uiteindelijk voor de zege zou sprinten. “Door die val heb ik een cartouche moeten verschieten, maar ik heb daarna gedaan wat ik kon.”

“We kregen echter geen steun. Wat ik niet zo goed snap. Er waren slechts vier teams vertegenwoordigd in de kopgroep. Dan is het toch vreemd dat er maar drie ploegen zijn die in de achtervolging hun steentje bij droegen. Echt jammer.” Na zijn ziekte heeft Vermeersch stilaan wel het goede gevoel te pakken. “Woensdag rijd ik nog Dwars door Vlaanderen, in de hoop in de Ronde van Vlaanderen echt mijn beste niveau te halen.”