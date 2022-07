Juichende Jasper Philipsen: “Vijf seconden dacht ik dat ik had gewonnen”

Video

Jasper Philipsen kwam juichend over de finish aan het eind van de vierde etappe van de Tour de France. De sprinter van Alpecin-Deceuninck dacht dat hij naar de ritzege had gesprint, maar had gemist dat Wout van Aert na een late aanval vooruit was gebleven.

“Ik dacht vijf seconden dat ik had gewonnen. Het zullen leuke beelden zijn geweest, maar ik had het zo niet gewild”, vertelde Philipsen na afloop van de etappe. Op de Côte du Cap Blanc-Nez, ruim tien kilometer van de finish, had Jumbo-Visma de koers laten ontploffen, waarna Wout van Aert alleen verder reed. Uiteindelijk hield hij zijn inspanning vol tot aan de streep, alleen was dat het speerpunt van Alpecin-Deceuninck ontgaan.

Philipsen stelde vast dat hij op de laatste klim te ver van achteren zat en Van Aert niet had zien wegrijden. “Ik wist niet dat hij van voren zat en hoorde het ook niet op de radio. Jammer, want ik dacht dat ik reed voor de overwinning. De sprint was goed, maar jammer genoeg was het niet voor de zege. Dat Kristoff ook dacht dat hij voor de zege reed? Ik was degene die als eerste na Wout over de finish kwam en aan het feestvieren was, dus ik zit nu met de schaamte.”

Na afloop sprak hij ook nog met WielerFlits over dat juichmoment. “We dachten dat het een sprint ging worden. Ik had niet verwacht dat er iemand alleen ging wegrijden. De teleurstelling is groot nu. Ik maak me eigen wel belachelijk, maar het is nu zo”, geeft hij aan.