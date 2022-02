Jasper Philipsen verslaat alle grote mannen in openingsrit UAE Tour

Jasper Philipsen heeft de openingsetappe van de UAE Tour gewonnen en mag zich ook de eerste leider in het algemeen klassement noemen. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix was na 184 vlakke kilometers de snelste sprinter in Madinat Zayed. Sam Bennett (BORA-hansgrohe) en Elia Viviani (INEOS Grenadiers) werden tweede en derde, Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) vierde.

Vijf renners sprongen in de vlucht van de dag tijdens deze eerste WorldTour-etappe van het jaar. Wildcardploegen Bardiani-CSF-Faizanè en Gazprom-Rusvelo stelden niet teleur en zaten ieder met twee renners in de ontsnapping: Luca Rastelli en Alessandro Tonelli namens de Italiaanse ploeg, Pavel Kochetkov en Dmitry Strakhov namens de Russische formatie. Xandres Vervloesem (Lotto Soudal) maakte de kopgroep compleet.

Al snel na de start in Madinat Zayed groeide de voorsprong van de vijf koplopers tot boven de vier minuten. De sprintersploegen, met name BikeExchange-Jayco en Quick-Step-Alpha Vinyl, lieten het verschil niet veel groter worden. Lange tijd schommelde het gat tussen de twee en vier minuten.

Sprinters maken zich op voor finale

Vijftig kilometer voor de finish was het verschil teruggebracht tot een minuut en op twintig kilometer van de meet werden de vluchters ingegrepen. Heel spannend was het allemaal niet, op de brede wegen door de woestijn richting Madinat Zayed. Het meest opvallende beeld van de koers was een eenzijdige val van Rick Zabel, maar hij kon zijn weg vervolgen.

Het tempo lag de hele rit laag, langzamer dan het langzaamste tijdschema, maar op vijftien kilometer van de meet ging de snelheid bijna helemaal uit het peloton. De diverse treintjes zochten elkaar op in de slotfase, waarna de snelheid vlak voor de meet wel flink de hoogte in ging.

Philipsen verslaat Bennett en Viviani

Veel ploegen hadden hun absolute sprintkopmannen meegenomen naar de Emiraten. Het was daardoor een drukte van jewelste voor een goed plekje aan kop van het peloton in de brede slotklilometers. BikeExchange-Jayco begon op kop aan de laatste kilometer, maar kon Dylan Groenewegen niet vooraan afzetten.

Jasper Philipsen werd ondertussen uitstekend naar voren geloodst door zijn lead-out Jonas Rickaert, waarna de Belg van Alpecin-Fenix langs de hekken richting de overwinning sprintte. Sam Bennett en Elia Viviani kregen het nakijken. Dylan Groenewegen zat opgesloten achter Philipsen en was op de vierde plek de beste Nederlander.