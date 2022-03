‘Jasper Philipsen verlengt met twee jaar bij Alpecin-Fenix’

Jasper Philipsen gaat zijn contract bij Alpecin-Fenix openbreken en verlengen. Volgens Het Nieuwsblad is de 24-jarige sprinter uit Limburg mondeling akkoord met het management van het Belgische ProTeam over een contract tot eind 2024.

Philipsen is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij Alpecin-Fenix, nadat hij eerder al prof was bij Hagens Berman Axeon en UAE Emirates. In Belgische dienst, onder de vleugels van de broers Roodhooft, wist de spurter al elf overwinningen te boeken. Zo won Philipsen onder meer de Scheldeprijs, twee etappes in de Vuelta a España, Eschborn-Frankfurt en begin dit seizoen twee ritten in de UAE Tour.

Alpecin-Fenix legde eerder ook al lead-out Jonas Rickaert vast tot eind 2025. Hij is de afgelopen jaren een belangrijke helper in dienst van Philipsen en de andere sprinter Tim Merlier gebleken. Het contract van Merlier loopt eind dit seizoen ook af. Dat andere uithangbord van de ploeg, Mathieu van der Poel, ligt ook vast tot eind 2025.