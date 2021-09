Alpecin-Fenix legt Jonas Rickaert vast tot eind 2025

Alpecin-Fenix heeft het contract van Jonas Rickaert verlengd. De Belgische renner ondertekende een nieuwe overeenkomst die hem tot eind 2025 aan het ProTeam verbindt.

Rickaert (27) is momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij Alpecin-Fenix. “Toen ik drie jaar terug bij de ploeg kwam, koos ik voor het project van de ploeg en de langetermijnplannen van de broers Roodhooft. De ploeg is snel uitgegroeid tot een van de beste en mooiste ploegen van het peloton en er is nog steeds groeipotentieel. Ik ben heel blij dat ik hier onderdeel van mag zijn en voel dat ik nog steeds progressie maak.”

De taken die hem tijdens de koersen worden toegewezen geven hem veel voldoening, laat hij in een perscommuniqué nog weten. “Er is eerlijk gezegd geen reden waarom ik dit geweldige project de rug zou toekeren.”

Tourdebuut

Rickaert werd in zijn eerste seizoen bij de ploeg, die toen nog als Corendon-Circus door het leven ging, onder meer vijftiende in de Omloop van het Houtland Lichtervelde. Vorig seizoen schreef hij Dwars door het Hageland op zijn naam. Dit jaar was de Belgische renner vierde in het Hageland en verder onder meer derde in de Heylen Vastgoed Heistse Pijl. Ook maakte hij dit jaar zijn debuut in de Tour de France.