Jasper Philipsen tweede in openingsrit: “Voelde dat er snelheid op zat” dinsdag 21 januari 2020 om 09:11

Afgelopen jaar was Jasper Philipsen succesvol in de Tour Down Under namens UAE Emirates. Vandaag strandde hij in de eerste rit van de Australische rittenkoers op een fietslengte van een nieuwe overwinning. Hij liet weliswaar toppers als Elia Viviani en Caleb Ewan achter zich, maar de Belg moest de duimen leggen voor de Ier Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep).

Aan zijn tweede plaats hield Philipsen nog wel de witte trui voor de beste jongere over. “We hebben een goede ploeg hier en ze hebben hard gewerkt om mij in de juiste positie voor de sprint te krijgen”, blikt Philipsen in een reactie op het digitale huis van zijn ploeg terug op de openingsrit.

“Toen ik aanzette, voelde ik dat er snelheid op zat”, vervolgt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. “Helaas lag de streep net iets te ver. In mijn rug voelde ik Bennett dichterbij komen, terwijl mijn benen helemaal verzuurden. Jammer dat hij mij nog net kon remonteren.” In de derde etappe krijgt Philipsen vermoedelijk weer een kans om voor de zegebloemen te spurten. De tweede rit lijkt meer op het lijf geschreven van zijn ploeggenoot Diego Ulissi.

Close but no cigar! Proud to wear the white jersey as best young rider. Thanks to the teammates for a job well done.👏💪 #RideTogether pic.twitter.com/CwLf0FzK74 — Jasper Philipsen (@JasperPhilipsen) January 21, 2020