zondag 17 maart 2024 om 09:37

Jasper Philipsen schenkt Alpecin-Deceuninck vijfde monument

Sinds Mathieu van der Poel besloot om zich in 2019 meer op het wegwielrennen toe te leggen, won Alpecin-Deceuninck maar liefst vijf monumenten. Vier keer met Van der Poel zelf, maar sinds gisteren ook één keer met Jasper Philipsen.

De monumentenjacht van de broers Roodhooft werd geopend in 2019, maar met de Ronde van Vlaanderen van 2020 was het voor het eerst prijs. Van der Poel rekende af in de sprint met Wout van Aert, zo’n twee jaar later zou de Nederlander hetzelfde doen met Dylan van Baarle, Valentin Madouas en Tadej Pogacar.

In 2023 breidde Van der Poel zijn lijstje nog wat uit. In het voorjaar pakte hij uit met een indrukwekkende aanval op de Poggio in Milaan-San Remo, helemaal aan het einde van het voorseizoen deed hij hetzelfde op Carrefour de l’Arbre in Parijs-Roubaix. Monument drie en vier voor de ploeg waren een feit.

Van der Poel lag ook aan de basis van het vijfde monument van de ploeg, maar het was wel Jasper Philipsen die gisteren Milaan-San Remo won. Meteen de eerste grote eendagszege die niét door Van der Poel werd behaald.