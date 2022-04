Jasper Philipsen opgelucht na zege: “Het zou echt shit zijn als ik weer tweede was”

Jasper Philipsen moest zich op de eerste dagen van de Ronde van Turkije nog tevreden stellen met de tweede plaats, maar op de derde dag schoot de sprintkopman van Alpecin-Fenix raak. Het zorgde voor opluchting bij de 24-jarige renner.

Philipsen moest dus enkele dagen genoegen nemen met een ereplaats, maar de derde dag werd zijn dag. “Als ik weer tweede was geworden, dan was dat echt shit geweest. Twee keer tweede, nu een overwinning, het is goed. Of ik wat snelheid in de benen nodig had na de klassiekers? Dat denk ik wel. Mijn sprint is nog niet op het beste niveau. We hebben nu de tijd om wat sprints te rijden om straks met genoeg snelheid in de benen naar de Tour de France te trekken.”

In de tweede etappe moest de Belg nog zijn meerdere erkennen in Kaden Groves, vandaag bleef hij de Australiër de baas. “Vandaag was een beetje het tegenovergestelde van gisteren. Ik kon uit zijn wiel komen en had genoeg snelheid. We hadden opnieuw de wind in de rug dus het ging puur om de snelheid.”

Naast de etappezege legde Philipsen ook beslag op de leiderstrui – al gaat hij er niet vanuit dat hij die lang om de schouders heeft. “Normaal gesproken kan ik de trui slechts een dag dragen, want morgen wordt een zware dag. Hopelijk kan onze klassementsrenner Jay Vine zijn succes van vorig jaar herhalen en het misschien zelfs beter doen.”