Jasper Philipsen na tweede plaats in Vuelta: “Dacht dat ik de zege binnen had”

Jasper Philipsen was heel dicht bij een eerste ritzege in een grote ronde. In de sprint van de vierde etappe van de Vuelta a España speelde de kopman van UAE Emirates het op de verrassing. En die opzet slaagde bijna. “Op 50 meter van het einde dacht ik dat ik zege binnen had”, blikt Philipsen terug.

In extremis kwam topfavoriet Sam Bennett toch nog langszij. “Hij kwam nog op het einde, met een enorme snelheid. Jammer, maar ik heb geen spijt van mijn sprint”, vertelt Philipsen. “Het verliep volgens plan en helaas draaide het niet uit op een zege. Ik ben een beetje ontgoocheld, maar dit geeft me wel vertrouwen voor de andere massasprints.”

UAE Emirates zette alles in het werk om de 22-jarige Philipsen, die volgend jaar bij Alpecin-Fenix koerst, goed af te zetten voor de sprint. “Mijn ploegmaten leverden ongelooflijk werk in de finale, precies zoals we gepland hadden. De hele tijd zat ik vooraan, in een uitstekende positie om te winnen. Er komen nog kansen”, zegt hij hoopvol.