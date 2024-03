zondag 24 maart 2024 om 17:36

Jasper Philipsen heeft vrede met aanpak: “Had niet sowieso die sprint gewonnen”

Video Alpecin-Deceuninck stond in Gent-Wevelgem met twee duidelijke kopmannen aan de start: Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Waar de eerstgenoemde zich vooraan roerde en kon sprinten voor de winst, miste Philipsen de slag. Achtervolgen hoefde daarna niet meer. Uiteindelijk verliest Mathieu van der Poel de sprint van Mads Pedersen. “Het is zeker niet gemakkelijk om van hem te winnen”, aldus Philipsen.

Uiteindelijk gaat het sterke blok van Lidl-Trek in Gent-Wevelgem er met de winst vandoor. De regerend wereldkampioen moet het in de sprint afleggen tegen Mads Pedersen . Dan begint het te knagen: had Jasper Philipsen die sprint wel kunnen winnen? “Dat denk ik niet”, lacht de Belg. “Het is zeker niet makkelijk om te winnen, Pedersen is een hele sterke renner. Met hem vooraan weet je dat het niet makkelijk wordt om de koers te winnen.”

De winnaar van Milaan-San Remo miste zelf de slag, waardoor het voor hem een kwestie van achtervolgen werd. Met Mathieu vooraan besloot zijn ploeg niet te jagen. “Ik zat goed in de Moeren, maar het was nog ver. Toen die groep ging op de Kemmelberg heb ik mij een beetje laten verrassen, maar het was geen slechte situatie voor ons. Mathieu zat van voren. We hoefden niet echt te rijden.”

Uiteindelijk bleef voor de mannen in het peloton het resterende plekje op het podium over. “Er werd niet heel hard gereden, waardoor een vrij grote groep kon sprinten voor plek drie. Het is jammer dat Mathieu net niet wint, maar ik denk dat we al mooie koersen hebben gereden.”

Ook laat Philipsen zijn licht schijnen op het blok van de winnende ploeg. “Zij waren echt sterk, ook goed vertegenwoordigd vooraan op de Kemmelberg, Ik denk dat het wel een goede situatie was voor ons. In principe heb je 50% kans om te winnen dan, maar Pedersen was zeer sterk vandaag.”