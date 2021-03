Jasper Philipsen gedeclasseerd na onreglementaire sprint

Jasper Philipsen is na Nokere Koerse teruggezet in de uitslag. De Belgische renner van Alpecin-Fenix werd bestraft voor het rijden van een irreguliere sprint en werd herplaatst naar de 33e plek, de laatste plaats van het peloton.

Philipsen werd op voorhand bij de kanshebbers voor de overwinning gerekend en was mee toen de koers op 35 kilometer van de streep losbarstte. Toch kon de Belg uiteindelijk niet meestrijden om de zege, omdat de vluchters Ludovic Robeet en Damien Gaudin wegbleven.

Philipsen kwam al niet bij de eerste tien over de streep en werd vervolgens door de jury teruggeplaatst, omdat hij in de laatste bocht een schouderduw had uitgedeeld.