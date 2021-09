Jasper Philipsen boekt derde zege in vijf dagen: “Eigenlijk had ik een sprint niet meer verwacht”

Jasper Philipsen had tijdens de GP de Denain niet verwacht dat hij aan het eind van de koers nog zou sprinten voor de overwinning. Toen de drie overgebleven aanvallers in de laatste kilometer werden bijgehaald en de wedstrijd tóch uitdraaide op een spurt, greep de Belgische sprinter van Alpecin-Fenix die kans met beide handen aan.

“Het was een supercoole zege”, vertelde Philipsen in het flashinterview. Het was een zware koers. Omdat er een grote kopgroep weg was, had ik eigenlijk een sprint niet meer verwacht. We hadden niet veel ploeggenoten meer over, dus was het lastig om te positioneren. Uiteindelijk vond ik toch het gat om te kunnen spurten voor de overwinning.”

Voor Alpecin-Fenix was het de tweede zege op rij in de GP de Denain, want twee jaar geleden was Mathieu van der Poel hier de beste. Vorig jaar ging de koers vanwege corona niet door. “We winnen hier nu twee keer na elkaar, heel mooi. Van der Poel zou hier in eerste instantie ook weer meedoen en hij had zeker de koers hard kunnen maken. Nu kwam het op de kasseien toch nog bij elkaar en kon ik sprinten naar de zege.”

Philipsen werd tot slot nog gevraagd naar zijn komende doelen. “Ik rijd nog drie koersen en wil proberen mijn vorm zo goed mogelijk te houden. Ik hoop nog eens te winnen dit jaar”, zei de Belgische sprinter tot slot. Het was alweer zijn derde zege op rij, want vrijdag was hij de beste in het Kampioenschap van Vlaanderen en zondag won hij Eschborn-Frankfurt.