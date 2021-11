Jasper De Buyst denkt aan Spelen van Parijs: “Ik sluit niet uit dat ik wil investeren in de piste”

Jasper De Buyst sluit in gesprek met Sporza niet uit dat hij wil investeren in het baanwielrennen met het oog op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De 27-jarige renner van Lotto Soudal groeide op met de piste en draait momenteel mee in de top van de Zesdaagse van Gent, die hij reeds twee keer wist te winnen in zijn carrière.

De Buyst focuste zich de afgelopen seizoenen vooral op het wegwielrennen als leadout en snelle man bij Lotto Soudal. Maar met de Spelen van Parijs in het vooruitzicht wil hij weer vaker op zijn baanfiets stappen, zeker nu Kenny De Ketele stopt als renner. “Ik sluit niet uit dat ik wil investeren in de piste met het oog op Parijs. Het is ook geen geheim dat Kenny misschien bondscoach zou worden. Ik denk dat er dan wel mogelijkheden zijn om samen te werken”, zegt hij. “Maar ik wil eerst afwachten wie er effectief op de plaats van bondscoach terechtkomt. Ik sta er zeker voor open om een gesprek aan te gaan.”

De combinatie piste-weg is zeker te combineren, gaat de renner verder. “Dat de volgende Spelen echt dicht bij huis zijn, maakt het ook makkelijker qua reis, jetlag en planning. Maar alles begint met wie de bondscoach wordt, dat gesprek en of we alles op dezelfde lijn krijgen – ook met mijn werkgever. En dan zijn er dingen mogelijk.”

Mogelijkheden

Daarvoor moet hij wel meer investeren in het baanwielrennen. “Ik merk aan mezelf: dit is de tiende keer dat ik op de baanfiets zit in twee jaar. Ik moet het hier tijdens de Zesdaagse van Gent een klein beetje ondergaan, maar ik kan meedoen. Dus ik denk dat er mogelijkheden zijn om meer op de piste te rijden en te trainen, wedstrijden op te pikken en op te bouwen. Ik denk dat dat nodig is, want het baanwielrennen is de voorbije vijf à zeven jaar veranderd: de verzetten, maar ook de manier van koersen. De sprints tellen meer door. Dat hoeft geen nadeel te zijn. Maar ik zal mij toch wat moeten aanpassen. Momenteel heb ik geen streep voor op de andere jongens die willen.”

De Buyst denkt dat hij met de juiste afspraken, training en benadering op de Olympische Spelen een meerwaarde zou kunnen zijn. Revanchegevoelens voor de Spelen van 2016 in Rio, waar hij door een infectie aan zijn maag en darmen de hoge verwachtingen niet kon waarmaken op het omnium en na een teleurstellende eerste dag opgaf, heeft de 27-jarige Belgische renner niet. “Daar heb ik geen goede herinneringen aan en dat hoofdstuk is ook afgesloten. Ik wil dit zeker niet met revanchegevoelens, dat zou een slechte drijfveer zijn. Maar het zou wel leuk zijn om naar de Spelen terug te keren.”