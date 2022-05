Jason Tesson sprint Arvid de Kleijn uit leiderstrui Vierdaagse van Duinkerke

De tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke is gewonnen door Jason Tesson. Na een rit van ruim 181 kilometer was de Fransman van St Michel-Auber 93 de beste sprinter in de straten van Maubeuge, niet ver van de Belgische grens.

Samuel Watson (Groupama-FDJ), Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB), Ángel Fuentes (Burgos-BH), Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) en Evaldas Siskevicius (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) reden al vroeg in de etappe weg en vormden zo de kopgroep van de dag. Hun voorsprong werd nooit groter dan vier minuten.

Sprinterploegen houden verschil klein

Lotto Soudal, AG2R Citroën en Team DSM leidden de achtervolging, waarna in de finale ook St Michel-Auber 93 kopwerk verrichtte. Mede daardoor werd het gat met de vijf koplopers gedicht. Watson, Robeet, Fuentes, Colman en Siskevicius begonnen nog met 20 seconden voorsprong aan de Hameau d’Ostergnies (700 meter aan 5,7%) op dertien kilometer van de meet.

In het peloton was het Philippe Gilbert die op de klim een demarrage plaatste. Hij sloeg een klein gaatje met Chris Lawless en reed zo naar de vluchters toe. Die hadden flink wat tijd verloren, omdat ze in de afdaling een bocht misten en zo het hoge gras in reden. Alleen Watson bleef op de weg en begon zo solo aan de laatste tien kilometer.

Technische finale

Hij kreeg Benjamin Thomas (Cofidis) achter zich aan, maar daarachter zorgden Arkéa-Samsic en TotalEnergies voor de controle. Vier kilometer voor de finish werden Thomas en Watson daardoor ingerekend. Jason Tesson, de nummer twee van het klassement, werd in de technische finale goed vooraan afgezet door St Michel-Auber 93, terwijl ook leider Arvid de Kleijn zich vooraan meldde.

Hugo Hofstetter ging de sprint vroeg aan, maar het was de 24-jarige Tesson die zijn wiel als eerste over de meet duwde. Hij hield de opkomende Gerben Thijssen knap achter zich. Thomas Boudat werd derde. De Kleijn eindigde als vierde en moest zijn leiderstrui vanwege de bonificatieseconden afstaan aan Tesson.