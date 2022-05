Jason Tesson verslaat Bram Welten in openingsrit Boucles de la Mayenne

De openingsetappe van de Boucles de la Mayenne (2.Pro) is gewonnen door Jason Tesson. De 24-jarige Fransman van St Michel-Auber93 kwam in finishplaats Andouillé, na een sprint bergop, als eerste over de streep. Bram Welten moest genoegen nemen met de tweede plaats, Thomas Boudat werd derde. Tesson is vanzelfsprekend ook de eerste leider.

De 47e Boucles de la Mayenne ging vandaag van start in Saint-Pierre-des-Landes. De renners reden in de openingsetappe over het zogenoemde coulisselandschap van Noord-Mayenne; niet erg moeilijk, maar toch een beetje heuvelachtig. De renners kregen na een lange aanloop in de finale twee lokale rondes van 16,9 kilometer voor de wielen geschoven. Op deze ronde was de 1,1 kilometer lange Côte de Saint-Jean-sur-Mayenne de scherprechter. Na de top van de laatste klim stonden er nog ruim zes glooiende kilometers tot de finish op het menu.

Twee Belgen mee in vroege vlucht

De vlucht van de dag werd gevormd door zes renners. Lindsay De Vylder van Sport-Vlaanderen Baloise en Arjen Livyns namens Bingoal Pauwels Sauces WB zorgden voor de Belgische inbreng en reden samen met de Fransman Maël Guégan (Team U Nantes Atlantique), de Spanjaarden Ángel Madrazo (Burgos-BH) en Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma) en de Amerikaan Joey Rosskopf (Human Powered Health) een hele tijd voor het peloton uit. Deze zes vluchters wisten een maximale voorsprong te vergaren van meer dan vier minuten op het peloton, dat werd aangevoerd door de sprintersteams.

De Franse ploegen Cofidis en St Michel-Auber93 wisten het verschil met de koplopers binnen de perken te houden, waardoor we leken af te stevenen op een massasprint. Met nog zestig kilometer te gaan was de voorsprong geslonken tot goed twee minuten en bij het ingaan van de laatste vijftien kilometer werden de eerste vluchters bij de lurven gegrepen. Rosskopf, Nicolau en Guégan stribbelen nog even tegen, maar ook voor de Spanjaard en de Fransman bleek het een kansloze missie. Rosskopf had daarentegen nog wat in de benen en ging er op elf kilometer van de finish alleen vandoor.

Welten moet meerdere erkennen in Tesson

De Amerikaanse tijdrijder, die in het verleden uitkwam voor onder meer BMC, wist zijn voorsprong aanvankelijk weer uit te diepen tot bijna twintig seconden. Dit bleek echter ook meteen de laatste stuiptrekking van Rosskopf, die al snel weer terrein verloor en op zeven kilometer van het einde – op een oplopende strook – werd opgeslokt door het peloton. In de laatste kilometers begon het gedrum om de beste posities en probeerden de sprintersteams de treintjes zo goed mogelijk op de rails te zetten. Geen enkele ploeg wist de bovenhand te nemen en zo kregen we een toch wel chaotische sprint in Andouillé.

Welten zat echter goed geplaatst in de laatste honderden meters, ging zijn sprint op het juiste moment aan, maar werd nog overvleugeld door Tesson. De Franse sprinter van het continentale St Michel-Auber93 kwam met veel meer snelheid van achteruit en won afgetekend, voor Welten en Thomas Boudat. Voor Tesson is het zijn tweede zege van het seizoen. De rappe Fransman won eerder deze maand al een etappe in de Vierdaagse van Duinkerke. In deze Franse ronde kroonde hij zich ook tot eindwinnaar van het puntenklassement.