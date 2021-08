Jason Tesson blijft Elia Viviani voor in Tour Poitou-Charetes

Jason Tesson heeft de tweede etappe van de Tour Poitou-Charentes gewonnen. In Ruffec bleef de Franse renner van St. Michel-Auber93 Elia Viviani en Sean De Bie voor in de eindsprint.

De tweede heuvelachtige etappe ging over 191,6 kilometer van het oude plaatsje Parthenay naar Ruffec, in de vallei van de rivier de Charente. Met Elia Viviani als winnaar van de openingsetappe in de witte leiderstrui werd even na twaalf uur de koers op gang gebracht. Thibault Ferrasse (B&B Hotels) en Natnael Tesfazion (Androni Giocattoli-Sidermec) vormden samen de vroege vlucht en reden ruim twee minuten voorsprong bij elkaar. Door een val brak het peloton en een eerste groep met negen man reed vervolgens naar de kopgroep toe.

Na een incidentrijke, snelle openingsfase kwam alles na 44 kilometer koers weer samen. Het bleef onrustig en weer reed Ferrasse weg, deze keer samen met Mirco Maestri (Bardiani-CSF-Faizanè), Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) en Dylan Kowalski (Xelliss-Roubaix). De nieuwe kopgroep reed meer dan drie minuten weg. Door de harde wind verbrokkelde het peloton in de tweede koershelft en verdween de voorsprong van de kopgroep als sneeuw voor de zon. Na 108 kilometer werd de groep ingelopen door het eerste peloton.

Nieuwe aanvallen volgen

Net voordat een tweede peloton bij het eerste terugkeerde, reden Laurent Pichon (Arkéa Samsic), Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè) en Samuele Rivi (EOLO-Kometa) weg. De aanvallers pakten meer dan twee minuten voorsprong. Op de plaatselijke ronde rond Ruffec versnelde het peloton en begon het verschil met de kopgroep terug te lopen. Met nog tien kilometer te koersen zorgde een val ervoor dat het peloton in verschillende groepen uiteenviel. Op drie kilometer van de streep werden de vluchters ingelopen en moest een sprint de beslissing brengen.

Elia Viviani, Timothy Dupont en Thomas Boudat waren goed gepositioneerd, maar het was Jason Tesson die met de overwinning ging lopen. De 23-jarige renner van het continentale St. Michel-Auber93, vorig jaar vierde in Parijs-Tours voor beloften, bleef op de streep Viviani en Sean De Bie voor. Anthony Turgis werd vierde, Marc Sarreau vijfde.