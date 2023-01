Jason Tesson bezorgt TotalEnergies tweede zege op rij in Gabon

De tweede etappe van La Tropicale Amissa Bongo is gewonnen door Jason Tesson. Na een korte etappe van slechts 109 kilometer tussen Oyem en Mitzic in Gabon kwam de Franse sprinter van TotalEnergies als eerste over de meet. Voor het Franse team is het de tweede zege op rij, na de overwinning van Geoffrey Soupe gisteren.

Het duurde lang voordat er een definitieve kopgroep zich vormde in de tweede etappe. Veel aanvalspogingen werden ongedaan gemaakt in de eerste helft van de rit. Uiteindelijk wisten AREFAYNE Aklilu Arefayne (selectie Eritrea), CHERKI Salah Eddine Ayoubi Cherki (selectie Algerije) en Moise Mugisha (selectie Rwanda) meer dan een minuut weg te rijden.

Op het hoogtepunt bedroeg hun voorsprong iets meer dan anderhalve minuut, maar TotalEnergies en Bingoal WB lieten dat niet gebeuren. Doordat zij het gat klein hielden, konden Cyril Barthe (Burgos-BH) en Paul Ourselin (TotalEnergies) de sprong maken naar de kopgroep. Vijf kilometer voor de streep kwam de aanvalspoging ten einde, waarna een massasprint volgde.

Daarin bleek de 25-jarige Tesson de snelste, voor zijn ploegmaat Emilien Jeannière. Alexander Salby eindigde als derde. Tesson brak de laatste twee jaar door met diverse sprintzeges namens St Michel-Auber 93 en verdiende daarmee een profcontract bij TotalEnergies. Met deze ritzege in La Tropicale Amissa Bongo veegt Tesson de nul van de borden voor hemzelf bij zijn nieuwe ploeg.

De leiderstrui blijft om de brede schouders van Geoffrey Soupe.