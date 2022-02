Jason Kenny (33) hangt fiets aan de haak en wordt bondscoach Britse baansprinters

Jason Kenny stopt als baanwielrenner. De 33-jarige Brit, die tussen 2008 en 2021 zeven gouden en twee zilveren medailles behaalde op de Olympische Spelen, blijft wel actief in de wielersport: hij wordt bondscoach van de Britse baansprinters.

“Een groot deel van me zou nog verder willen gaan en proberen om de Spelen in Parijs te halen, dus ik ben een klein beetje teleurgesteld dat ik dat niet ga doen”, geeft Kenny toe aan de BBC. “Maar de mogelijkheid om bij British Cycling aan de slag te gaan als coach is er over drie jaar wellicht niet meer. Ik dacht dat ik de kans beter nu kon grijpen.”

Kenny, de meest succesvolle Britse olympiër allertijden, won zijn laatste gouden plak vorige zomer in Tokyo. In de keirin wist hij onder andere Harrie Lavreysen te verschalken door er vanuit het vertrek direct vandoor te gaan. “Die keirin Tokyo was speciaal voor me. Het was een geweldige wedstrijd. Als je één race kon kiezen om mee af te sluiten, dan zou het altijd die zijn. Dat heeft ook een rol gespeeld. Het zal mijn laatste wedstrijd blijven.”

In de keirin was Kenny ook de beste in Rio, tijdens de Spelen van 2016. Op de teamsprint won hij goud in Beijing (2008), London (2012) en Rio (2016). De individuele sprint leverde een eerste plek op in 2012 en 2016. Daarnaast heeft hij ook nog twee zilveren medailles in de kast liggen: hij werd tweede in de individuele sprint in Beijing en de teamsprint in Tokyo.