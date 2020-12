Jarno Mobach vindt onderdak bij Leopard

Jarno Mobach koerst in 2021 voor Leopard. De 22-jarige Zeeuw, in 2016 winnaar van Parijs-Roubaix voor junioren, moest vertrekken bij de opleidingsploeg van Sunweb en heeft bij de Luxemburgse conti-ploeg toch onderdak gevonden voor het komende jaar.

“Ik kan niet wachten om te beginnen aan het nieuwe seizoen”, vertelt Mobach. “Ik kijk ernaar uit om te koersen voor Leopard en om nieuwe mensen te ontmoeten in een heel gestructureerde omgeving. Ik hoop dat ik mijn kans kan pakken in klassieke wedstrijden en tijdritten. Maar het is vooral belangrijk dat ik weer een ‘normaal’ jaar kan rijden en mijn goede gevoel door kan trekken dat ik eind 2020 had.”

De selectie van Leopard voor 2021 is met de komst van Mobach rond. Met Jan Maas vindt hij nog een landgenoot bij de ploeg. De andere renners zijn Loïc Bettendorff, Louis Coqueret, Patrick Haller, Miguel Heidemann, Colin Heiderscheid, Arthur Kluckers, Filip Maciejuk, Cedric Pries, Tim Torn Teutenberg en Mats Wenzel.