vrijdag 15 september 2023 om 08:15

Jarne Van de Paar bezorgt Lotto Dstny ritzege in Tour of Taihu Lake

Jarne Van de Paar heeft vrijdag de tweede etappe van de Tour of Taihu Lake gewonnen. De neoprof van Lotto Dstny kwam na een regenachtige etappe van bijna 142 kilometer als eerste over de finish in Kunshan. Het is voor Van de Paar zijn eerste profoverwinning.

De etappe door Kunshan, even ten westen van Shanghai, werd verreden op een lokale omloop van ruim 14 kilometer, die in totaal tien keer afgelegd diende te worden door de renners. Door de hevige regenval werd echter besloten om een ronde minder af te werken.

Donderdag werd de openingsetappe van de Tour of Taihu Lake (UCI 2.Pro) nog gewonnen door de Italiaan Enrico Zanoncello. De rittenkoers in China duurt nog tot en met zondag.