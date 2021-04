Jarige Valverde net naast podium: “Ik kreeg alle druk op mijn schouders in de sprint”

De 41ste verjaardag van Alejandro Valverde was hem niet goed gezind. Ook rugnummer 41 hielp de kopman van Movistar niet in Luik-Bastenaken-Luik. Valverde strandde op de vierde plaats. “Ik had graag op het podium gestaan, winnen was nog beter geweest, maar we moeten dit resultaat accepteren en er blij mee zijn”, zegt hij.

“Ik denk dat we goed werk hebben geleverd”, complimenteert Valverde zijn manschappen. “We deden als ploeg mee met de topfavorieten en streden tot de laatste meters mee om de overwinning. Ik wil de hele ploeg bedanken voor hun inspanningen. Ze waren er de hele tijd, in de achtervolging en ook in de ontsnappingen die daarna volgden.”

De 41-jarige heuvelspecialist, al vier keer eerder winnaar van deze klassieker, maakte kans op zijn vijfde zege. “Carlos Verona zette mij goed af en daardoor kon ik de selectie overleven op Roche-aux-Faucons, maar ik kreeg alle druk op mijn schouders in de sprint. Daardoor hield ik de kop zo lang mogelijk vast”, legt Valverde uit. Alleen Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe en David Gaudu bleven hem na 259 kilometer voor.